Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii se afla in stare grava dupa ce a fost internat intr-un spital din orasul Omsk (Siberia), a relatat joi agentia de presa TASS, care il citeaza pe medicul sef din spitalul in care Navalnii este tratat, transmite Reuters.



Anterior, purtatoarea de cuvant a liderului opozitiei, Kira Iarmus, a declarat ca Navalnii se afla la terapie intensiva dupa ce a avut simptome de otravire.



Navalnii, 44 de ani, este inconstient si internat la terapie intensiva, dupa ce a inceput sa se simta rau in timpul zborului de intoarcere spre capitala rusa Moscova…