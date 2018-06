Stiri pe aceeasi tema

- Revista satirica franceza Charlie Hebdo a plasat pe coperta noii sale reviste o caricatura dedicata Cupei Mondiale din Rusia, care incepe pe 14 iunie. Desenul este publicat pe pagina publicației de pe Twitter. In caricatura, președintele rus Vladimir Putin se afla intr-un tanc pe terenul de fotbal și…

- Dupa peste trei luni de absenta, datorate unei accidentari si unei interventii chirurgicale la piciorul drept, vedeta braziliana Neymar urmeaza sa revina pe gazon contra Croatiei, duminica la Liverpool, intr-un meci de pregatire pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia. De la debutul pregatirii,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si-a pus patinele in picioare si a intrat pe gheata, joi, pentru a disputa traditionalul meci in beneficiul fostelor glorii ale acestui sport, cu aproximativ o luna inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal, pe care o va gazdui tara sa, informeaza agentia EFE.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat ca a fost eliberat, dupa ce a fost retinut sambata la Moscova in timpul unui protest impotriva presedintelui Vladimir Putin, relateaza dpa. Navalnii a transmis duminica pe Twitter ca a fost eliberat la scurt timp dupa miezul noptii si ca a fost acuzat de organizarea…

- ISIS lanseaza amenințari la adresa președintelui rus, Vladimir Putin, despre care spun ca va plati pentru uciderea musulmanilor, intr-un mesaj in care este luata in vizor Cupa Mondiala de Fotbal 2018. In...

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hitler s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, potrivit…