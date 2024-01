Aleksei Navalnii, care se afla in detentie, s-a plans ca a fost otravit, agresat si privat de ingrijiri medicale adecvate, dar luni a dezvaluit ca se confrunta cu o noua provocare: este fortat sa asculte un celebru cantaret de muzica pop pro-Putin, la ora 05:00 in fiecare dimineata, relateaza Reuters, citat de news.ro.

Navalnii, in varsta de 47 de ani, un fost avocat care a devenit cunoscut in urma cu mai bine de zece ani prin faptul ca a ironizat elita presedintelui Vladimir Putin si a adus acuzatii de coruptie pe scara larga, se afla in prezent intr-o inchisoare aflata la aproximativ 60 km…