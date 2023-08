Stiri pe aceeasi tema

- Grosso modo, multipolarizarea lumii se va face intre Statele Unite, Rusia, China cu regiunile de tip satelit rezultate in urma acestei imparțeli sau cu diverse organizații de tip BRICS nou aparute. Din punct de vedere al influenței euroatlantice e clar ca asta inseamna, in alegeri, sa avem partide pro-americane,…

- Statele Uniunii Europene cu o poziție neutra se opun acordarii de garanții de securitate categorice pentru Ucraina, a declarat joi cancelarul austriac Karl Nehammer, potrivit Hotnews . „Pentru noi, ca state neutre, este clar ca nu putem oferi astfel de garanții de securitate. Austria, Irlanda, Malta…

- Franta si Germania au transmis ca urmaresc indeaproape situatia tensionata din Rusia, dar subliniaza ca se concentreaza pe susținerea Ucrainei. De asemenea, Casa Alba spune ca urmareste indeaproape situatia. De la Londra, mesajul este ca statul rus se confrunta cu cea mai semnificativa provocare de…

- Aleksei Navalnii, cel mai faimos lider al opozitiei din Rusia, a facut publice, vineri, cereri oficiale care arata cum se distreaza pe seama autoritatilor din inchisoare facand, de luni de zile, solicitari bizare pentru, de pilda, un kimono, o balalaika, un gandac si chiar pentru un cangur, relateaza…

- Liderii celor mai bogate democratii din lume, membre ale G7, au declarat duminica ca nu vor da inapoi de la sprijinirea Ucrainei, intr-un avertisment adresat presedintelui rus Vladimir Putin, care a sustinut ca a orasul Bahmut a fost cucerit de fortele ruse, in timp ce Kievul a respins acest lucru,…

- Intre timp insa, republicanii au parasit negocierile cu Casa Alba, pana cand reprezentantii acesteia vor fi dispusi sa accepte concesii dificile. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,77%, la cel mai ridicat nivel cdin ultimele 52 de saptamani, si toate sectoarele au avut o evolutie…

- Armele promise Ucrainei in ultimele zile suplimenteaza ajutorul militar oferit sau promis in lunile trecute și ofera Kievului mare parte din capacitatea necesara pentru declanșarea contraofensivei, explica analiștii citați de New York Times. Aliații din Germania, Marea Britanie, Franța și Italia i-au…