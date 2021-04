Opozantul rus Aleksei Navalnîi a slăbit 8 kg de când a ajuns în penitenciar Opozantul rus Aleksei Navalnii a slabit 8 kg de la venirea sa, la inceputul lui martie, in colonia penitenciara, inainte de a intra in greva foamei, au anuntat joi colaboratorii sai, care se tem pentru sanatatea sa, relateaza AFP. Potrivit unui mesaj difuzat pe contul sau de Facebook de apropiatii sai, Navalnii a fost cantarit, dupa cum prevede regulamentul penitenciar, la inceputul grevei foamei anuntate miercuri. "El a ajuns in colonie cu 93 kg, acum cantareste 85", au dezvaluit ei. "El insusi asociaza aceasta pierdere in greutate cu faptul ca nu este lasat sa doarma si ca este trezit de opt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

