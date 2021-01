Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei ruse arestat duminica la Moscova, Aleksei Navalnii, "trebuie eliberat imediat", a indemnat duminica Jake Sullivan, viitor consilier pentru securitate nationala al presedintelui ales american, Joe Biden, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Militantul anticoruptie si critic vehement…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.

- Ministrul afacerilor externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, ii va primi marti la Moscova pe mai multi lideri ai partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), pe fondul tensiunilor intre cele doua tari, in cadrul unei vizite descrise de Kremlin drept ''foarte importanta'',…

- Rusia s-a declarat sambata pregatita sa furnizeze asistenta „necesara” Armeniei, aflata in conflict cu Azerbaidjan in jurul regiunii secesioniste Nagorno-Karabah, daca luptele se extind pe teritoriul armean, relateaza AFP.