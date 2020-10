Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, exilata în Lituania, a cerut ajutor pentru tara sa la o întâlnire pe care a avut-o marti la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza DPA, preluata de Agerpres.Tihanovskaia i-a oferit lui Merkel o umbrela în alb…

- Maria Kolesnikova risca pana la cinci ani de inchisoare daca va fi gasita vinovata de aceasta acuzatie, in conformitate cu legea din Belarus. Ea s-a angajat in "apeluri la actiuni menite sa pericliteze securitatea nationala a Republicii Belarus", a afirmat Comiteul de investigatii intr-un comunicat…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care a condus cea mai mare provocare la adresa regimului de la Minsk in cei 26 de ani de cand presedintele Aleksandr Lukasenko se afla la putere, a declarat intr-un interviu difuzat vineri ca nu va candida la presedintie daca se vor organiza noi…