Oportunități imobiliare în Anglia: 6.000 de euro pentru o casă O stațiune de pe malul marii din Anglia este pe punctul de a fi abandonata, dupa ce rezidenții au parasit orasul odata cu prabușirea industriei miniere a carbunelui, odinioara infloritoare. Casele au fost scoase la licitatie, unele avand pretul de pornire de doar 5.700 de euro. Mina din Horden a fost candva renumita pentru productivitatea sa dupa ce a reusit sa ofere un loc de munca pentru mii de oameni. Dar, dupa inchiderea ei in 1987, orașul, care a gazduit candva 4.000 de muncitori, a intrat intr-o stare constanta de declin. Acum șiruri de case din zona sunt baricadate cu scanduri, iar unele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

