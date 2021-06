Stiri pe aceeasi tema

- PMP: PNRR, un eșec pentru IMM-uri. Partidul Mișcarea Populara susține ca PNRR se dovedește a fi un eșec lamentabil pentru firmele romanești. Specialiștii din economie atrag atenția asupra concepției total greșite privind construcția financiara a Planul Național pentru Redresare și Reziliența, gandite…

- Casa de Pensii cauta 1.000 de oameni care sa evalueze dosarele! Vor primi 4.000 de lei pe luna. Casele Teritoriale de Pensii vor sa angajeze circa 1.000 de persoane care sa se ocupe de evaluarea dosarelor de pensii si pe care sa le plateasca cu putin peste 4.000 de lei lunar. Anuntul Guvernului se regaseste…

- In Romania vor funcționa 60 de școli-pilot, unde copii iși vor putea alege materiile de studiu. In țara noastra vor funcționa 60 de școli-pilot in care elevii iși vor putea alege o parte dintre materiile pe care doresc sa le studieze. Un proiect in acest sens a fost inclus in Planul Național de Redresare…

- Guvernul a publicat Planul National de Redresare si Rezilienta depus, luni, official, la Comisia Europeana. Premierul Florin Citu a declarat ca este vorba dspre 29,2 miliarde de euro, bani care vor fi folositi pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostrada, sute de scoli si de crese si…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania va depune Planul Național de Redresare și Reziliența care va cuprinde toata suma de 29,2 miliarde de euro pe care Comisia Europeana o va acorda Romaniei. Dupa vizita la Bruxelles, unde a avut mai multe intalniri cu oficialii europeni,…

- Sorin Cimpeanu: “In momentul de fața avem 4,1 miliarde de euro solicitari pentru educație”. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat ca a solicitat alocarea unei sume de 4,1 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența pentru educație. Ministrul Sorin Cimpeanu a explicat in exclusivitate…

- Statul la cozi pentru a obține acte de la instituțiile statului nu ar mai trebui sa fie un ”sport național”, iar pentru ca acest lucru sa devina realitate Ministerul Digitalizarii va demara vara aceasta un program pilot in Primariile din București, acolo unde se va incerca interconetarea acestora…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, finantat din fonduri europene, a intrat astazi in dezbatere publica. 30 de miliarde de euro au fost alocati Romaniei de Comisia Europeana, iar autoritatile de la Bucuresti au stabilit ca domeniile prioritare catre care vor merge acesti bani sunt infrastructura…