- Asociația „Team for Youth” Baia Mare a prelungit termenul (pana in 25 martie) pentru cautarea unui voluntar in proiectul din Uganda. Voluntarul va fi implicat in proiectul REACH, cu o durata totala de 3 luni (din 1 mai pana in 30 iulie) timp in care va lucra intr-o școala primara și va susține proiectele…

- Asociația Culturala Amphion impreuna cu Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș și Universitatea de Arte din Targu Mureș , au demarat un proiect care se adreseaza studenților celor doua universitați partenere care doresc sa iși dezvolte competențele antreprenoriale și sa-și inființeze propria…

- Casa de Cultura a Studenților in parteneriat cu Liga studenților din Targu Mureș anunța inființarea trupei de teatru studențesc „Bucuria" sub indrumarea actriței și asist. univ. drd. Catalina Mihaila la Universitatea de Arte din Targu Mureș. Dincolo de spectacolele care se vor pune in scena și vor ajunge…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca anunța ca proiectul „Strengthen haemophilia care in the north and establish a national registry in Romania” a fost desemnat proiectul anului 2022 de catre Novo Nordisk Haemophilia Foundation. Proiectul, coordonat de șef lucr. dr.…

- Potrivit Guvernului, ”in contextul actual, cand multe companii experimenteaza dificultati punctuale sau sectoriale pe fondul pandemiei, transpunerea Directivei in legislatia nationala este o oportunitate pentru insanatosirea mediului de afaceri romanesc”. ”Proceduri mai clare, mai flexibile, cu o…

- Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca solicita Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare sa analizeze in regim de urgenta suspiciunile legate de plagiatul premierului Nicolae Ciuca in teza sa de doctorat. Cererea a fost formulata luand in calcul…

- Aseara, pe dealul Cerghidului, un barbat a murit pe loc dupa ce o masina scapata de sub control a intrat frontal in el, in timp ce astepta in propriul autoturism, pe marginea drumului. A fost nevoie de interventia mascatilor pentru a-i calma pe apropiatii barbatului decedat. Accidentul infiorator a…

- Pana in 31 ianuarie, studenții in anul doi și mai mari ai Universitații Tehnice Cluj-Napoca și, implicit, ai Centrului Universitar Nord Baia Mare, se pot inscrie in Clubul Digital Design. Clubul este organizat pe toata durata semestrului doi, o ședința de trei ore in fiecare saptamana, cu prezentari…