Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 27 de cetateni straini, provenind din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar care transporta diverse bunuri in Spania.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit trei cetateni turci care au prezentat documente de calatorie cu vize false.In data de 25.12.2021, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea efectueaza cercetari in privinta unui barbat din Maramureș care a prezentat la controlul de frontiera un test PCR fals. In data de 22 decembrie a.c, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit ascunsi intr-un automarfar incarcat cu jucarii sase cetateni din Afganistan. Aceștia incercau sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria. ”In data de 15.12.2021, in jurul orei 09.10, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie R. Moldova asupra caruia au descoperit un permis de conducere fals. In data de 04 decembrie a.c., in jurul orei 12.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit doi tineri sirieni, ascunsi in compartimentul de depozitare bunuri al unui camion condus de cetatean turc, pozitionat pe osia unei semiremorci, informeaza IGPF. Potrivit sursei citate, vineri dimineata,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Calafat - I.T.P.F. Giurgiu au descoperit 572 articole pirotehnice, in valoare de 1.800 lei, pe care un cetatean german a incercat sa le introduca in tara, fara a detine autorizatiile necesare, conform news.ro. „In data de 01.12.2021, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patru cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar inmatriculat in Romania, incarcat cu materiale plastice.