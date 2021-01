OPINII PRESSHUB. Ascensiunea „Profului online”

Stiri pe aceeasi tema

- Daca pentru opinia publica Alexandru Cumpanasu – intrat mai nou in rolul ,,Profului online” pe Tik Tok –, era un necunoscut pana in vara lui 2019, pentru o pleiada de ministri si oameni politici, pentru grei ai serviciilor secrete si ai sistemului de securitate si aparare, pentru unii rectori conectati…

- Corpul de Control al Ministerului de Interne face ancheta la Jandarmeria Romana. Se pare ca Alexandru Cumpanașu s-a bucurat in anul 2019 de protecție din partea brigadei speciale de intervenție. Conform Digi24, protecția de care s-a bucurat Alexandru Cumpanașu in perioada august- octombrie 2019 a costat…

- Anul de grație 2020. Din cauza pandemiei, invațamantul trece in mediul virtual. Iar aici zburda in voie și impostorii. Alexandru Cumpanașu (il știți, unchiul bietei fete ucise cu brutalitate, la Caracal, de un pervers sadic) caștiga notorietate in urma tragediei și iși face un cont pe TikTok, dandu-se…

- In ultimul an și jumatate, Alexandru Cumpanașu a fost in atenția publicului larg din cauza implicarii lui in cazul Caracal, el fiind unchiul uneia dintre fetele ucise. Recent, fostul candidat la președinția Romaniei a atras atenția poliției cu o serie de postari deplasate facute pe contul sau de TikTok.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca este intolerabila activitatea lui Alexandru Cumpanașu pe Tik Tok, acolo unde in calitate de „profu' online” poarta discuții controversate cu elevii intrate in atenția Poliției. „Cred ca jumatate din tara asta a colaborat cu…

- Cristian Tudor Popescu a abordat in cursul serii de luni un subiect extrem de delicat și de popular in ultimele zile. Alexandru Cumpanașu, fost candidat la președenție și personaj puternic mediatizat in cazul Caracal, se afla in mijlocul unui scandal de proporții, fiind acuzat ca instiga zeci de mii…

- Cristian Tudor Popescu a adus critici dure la adresa lui Alexandru Cumpanașu, dupa scandalul iscat din cauza conținutului publicat pe TikTok și efectului pe are il are asupra adolescenților care il urmaresc. Scandal in care s-a autozesizat și Poliția, care a anunțat ca verifica deja imaginile video…

- Alexandru Cumpanașu continua cu intriga, dar de data aceasta in mediul online. Fostul politician este prezent pe aplicația Tik Tok sub numele de „Proful online” unde diseca diverse evenimente din viața elevilor. Cum reușește sa-i instige pe majoritatea dintre minori? Alexandru Cumpanașu vs profesorii…