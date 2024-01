Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a transmis astazi „cateva lamuriri” cu privire la denumirea Centrului Muzeal „Cazinoul Bailor” din Vatra Dornei, pe care le prezentam in continuare: „Acum cateva zile a aparut in spațiul public un material intitulat „Dreptul la replica, privind articolul…

- Solicitantii de cetatenie din landul Saxonia Anhalt, din estul Germaniei, vor trebui de-acum sa isi declare sprijinul pentru dreptul Israelului de a exista, dupa ce a fost adoptata o noua legislatie, care vine ca urmare a atacului terorist transfrontalier al Hamas din 7 octombrie si in contextul razboiului…

- Comisia Europeana a anunțat o inițiativa legislativa denumita „Dreptul la Reparații”, in contextul in care deșeurile de electrocasnice consuma 30 de milioane de tone de resurse și genereaza 261 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de sera in UE in fiecare an, potrivit B1Tv. „Dreptul la Reparații”…

- Horia Brenciu, celebrul artist și antrenor de la Vocea Romaniei, nu este doar un talent extraordinar pe scena, ci și un tata dedicat și iubitor. Impreuna cu soția sa, Alice, formeaza o familie minunata, in care copiii sunt mandria lor. Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, Horia Brenciu a dezvaluit…

- Ți s-a intamplat chiar ție sau ai auzit de cazuri in care testele de sarcina sa ofere rezultate fals pozitive? Se intampla mai rar, insa este o realitate și e bine sa cunoști cauzele pentru care ar putea sa existe astfel de rezultate. Testele de sarcina reprezinta una dintre cele trei metode prin care…

- Intrucat pe adresa cabinetului arhiepiscopal s-au inregistrat mai multe neințelegeri privind achiziționarea și comercializarea colportajului (obiectelor bisericești) in pangarele unitaților de cult (manastiri, schituri, metocuri și parohii) in teritoriul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, aducem…

- LPS Suceava a debutat cu o victorie in play-off-ul Campionatului Național U17, dupa ce a caștigat duminica, la Bucecea, in fața celor de la FC Botoșani cu scorul de 2-0. Golurile formației pregatite de Andrei Ițco au fost marcate de Vlad Roșca și Sebastian Nisioi. Clasata pe primul loc in play-off-ul…

- Cu binecuvantarea și povațuirea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, sambata 21 octombrie a fost oficiata o slujba de pomenire pentru stavrofora Meletina Buganu, stareța a Manastirii Dragomirna in perioada 1992 – 2002. Decretul 410 din anul 1959 a pus sub semnul…