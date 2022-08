Opinie. Zinaida Bolboceanu: E timpul să ne despărțim odată și pentru totdeauna de cefalia bisericii ruse. Dumnezeu nu stă în Kremlin Imi vine scarba la gandul ca moldovenii se roaga pentru sanatatea patriarhului rus și moldovean- doi NKVadiști in rasa bisericeasca. Cu parere de rau , fețele bisericești din satele Cojușna și Opaci, doi domni pe care ii respect foarte mult pentru corectitudine și omenie, in continuare fac parte din Patriarhia rusa. Nu sunt persoana care bate drumul spre biserica, insa faptul ca biserica aparține de un stat cotropitor, ma indeparteaza cu desavarșire de religie, nu și de credința in Dumnezeu, pe care o port oriunde, nu neaparat sa intru in “ casele Domnului” unde aurul hainelor de slujitori și… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

