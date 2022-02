Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu exporta produse și carne de pasare în Rusia, de cel puțin trei ani, a declarat Vitalie Dragan, șeful secției medicina veterinara de la Ministerul Agriculturii. Declarația a fost facuta pentru bani.md, în contextul în care, ieri, autoritatea sanitara din Rusia,…

- Romania iși ofera sprijinul in contextul crizei energetice din R. Moldova Foto arhiva Premierul Nicolae Ciuca a discutat astazi cu omologul sau de la Chișinau, Natalia Gavrilița, despre posibilitatea asigurarii cantitaților necesare de pacura Republicii Moldova, urmând ca România sa primeasca…

- Conducerea unei gradinițe din localitatea Cucoarea, raionul Cahul, Republica Moldova, a solicitat intervenția pompierilor pentru rezolvarea unei probleme mai puțin obișnuite. Practic, in subsolul gradiniței se aflau, nu se știe cum ajunși, mai mulți șerpi. Doua echipaje de pompieri s-au deplasat la…

- Republica Moldova trebuie sa devina un stat previzibil și sa atraga simpatia marilor actori internaționali, care-i vor oferi protecție și potențial de dezvoltare economica. Aceasta declarație a fost facuta de expertul Igor Boțan și a fost expusa în cadrul unei dezbateri publice. El a mai declarat…

- Sphera Franchise Group a inaugurat, la Buzau, primul restaurant Pizza Hut Express din Romania, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Sphera Franchise Group este grupul de companii care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, iar,…

- Azerii din Republica Moldova l-au omagiat pe cel mai mare poet national al lor, Nezami Ganjavi. In acest an se implinesc 880 de ani de la nasterea scriitorului, iar cu aceasta ocazie, in curtea Ambasadei Azerbaidjanului de la Chisinau a fost inaugurat un basorelief.

- Autoritațile de la Chișinau a aprobat alocarea a 1,4 miliarde de lei catre Moldovagaz pentru plata datoriei catre Gazprom. Aceasta reprezinta gazele naturale consumate in octombre 2021 și avans pentru luna...

- ”APEL MATINAL” Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Matinal" - Rubrica: "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu - România este și va ramâne susținatoarea ferma a Republicii Moldova, atât pe plan economic, cât și politic, diplomatic,…