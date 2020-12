Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al așa-numitului Minister al Afacerilor Externe al Transnistriei, Valeriu Lițkai, apreciaza sceptic perspectivele luptei președintelui nou ales al Moldovei, Maia Sandu, cu corupția, pe valul careia poporul a susținut-o. Aceasta opinie a fost exprimata de acesta intr-un interviu pentru kommersantinfo.com,…

- Președintele nou-ales al Moldovei, Maia Sandu, in recentul sau interviu acordat publicației ucrainene, nu a spus nimic din care cauza ar trebui sa batem alarma. Acesta a fost un interviu tipic și destul de atent pentru politica de dreapta, in timp ce Maia Sandu nici macar nu a numit Rusia stat "agresor".…

- MAIA SANDU PREȘEDINTE – PRIMUL TEST REUȘIT DE COLABORARE GERMANO-RUSA IN SPAȚIUL POSTSOVIETIC, scrie pe Facebook, Cozmin Gusa. In Moldova treburile s-au tranșat in favoarea Maiei Sandu, pe mana ruso-germana, exact așa cum anticipam. Dincolo de entuziasmul moldovenilor, bucuroși c-au fost lasați sa obțina…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Andrei Nastase, i-a transmis, duminica seara, un mesaj de felicitare Maiei Sandu pentru succesul il al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova. El si-a…

- Discuțiile despre un candidat unic la alegeri au fost excluse de pe agenda partidelor opoziției de dreapta la acest scrutin prezidențial. Daca inaintea alegerilor din 2016, liderul PAS, Maia Sandu, insista pe desemnarea unui candidat unic, argumentind ca șansele de ciștig cresc intr-un asemenea caz,…

- Candidatul PAS la funcția de președinte, Maia Sandu, trebuie sa vina cu explicații: cine sint, in viziune ei, “oameni buni”, și cine sint „oamenii rai”. Asta pentru ca sloganul Maiei Sandu “E vremea oamenilor buni” dezbina societatea moldoveneasca. Opinia a fost expusa de analistul politic Corneliu…

- Liderul PAS, Maia Sandu, se ocupa cu demagogie obișnuita privind democrația. De aceasta parere este expertul independent, fostul prim-vicepremier, ex-ministrul economiei al Moldovei, Alexandru Muravschi, comentind pe pagina sa de pe rețeaua sociala declarațiile facute de Maia Sandu, dupa ce Comisia…