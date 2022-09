Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut SUA 56 de vize pentru a permite ministrului rus de externe Serghei Lavrov si delegatiei sale sa se deplaseze la New York pentru a participa la reuniunea anuala a Adunarii Generale la ONU in aceasta luna, dar pana in prezent nu a primit niciun raspuns, potrivit Reuters, scrie Agerpres.…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sugerat ca Rusia va face totul pentru a proteja interesele populatiei vorbitoare de limba rusa din Republica Moldova. Totodata, in cadrul unui forum, acesta a facut mai multe aluzii la adresa guvernarii de la Chisinau, relateaza agora.md, potrivit news.ro.…

Ministrul rus al Apararii a anunțat incetinirea ritmului ofensivei in Ucraina. Este o decizie conștienta și se datoreaza dorinței de a minimiza pierderile civile, a declarat Serghei Șoigu.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a apreciat marti ca o escaladare a actiunilor militare din Siria ar fi "inacceptabila", transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ambasadorul Rusiei in Grecia, Andrei Maslov, a declarat ca in acest moment relațiile dintre Moscova și Atena sunt complet distruse, iar cooperarea și contactele lipsesc.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, aflat in vizita in Egipt, a tinut duminica sa-i asigure pe partenerii sai egipteni dupa acordul asupra "culoarelor securizate" pentru exporturile de grane din Ucraina si Rusia care trebuie sa indeparteze riscurile insecuritatii alimentare, in special in Africa,…

Rusia si Ungaria intentioneaza sa dezvolte relatiile bilaterale si cooperarea in domeniul energiei, au anuntat, joi, ministrii de Externe din cele doua tari, Serghei Lavrov si Peter Szijjarto, in cursul unei intrevederi desfasurate la Moscova.

Moscova a pastrat intotdeauna legatura atat cu Vestul, cat si cu Estul, dar acum contactele cu Europa lipsesc dintre prioritatile Rusiei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu televizat, conform TASS.