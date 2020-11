Opinie Reff & Asociatii: Beneficiile si provocarile deciziilor luate de inteligenta artificiala

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a inceput o a doua investigatie asupra companiei americane Amazon. Gigantul de comert online ar fi distorsionat concurenta pe piete. Comisia spune ca Amazon acorda un tratament preferential ofertelor proprii, anunța MEDIAFAX.Gigantul american de comert online, Amazon, este…

- Oficialii din Educația promit ca pana in 2027, educația din Romania va fi digitalizata 100%. La aceeași conferința in care au chemat actorii din educație sa construiasca strategia pentru digitalizare au anunțat și ca tabletele pentru elevi intarzie pana la sfarșitul anului. Pentru strategia de digitalizare,…

- Comisia Europeana a solicitat lamuriri in legatura cu Planul de restructurare și decarbonare a Complexului Energetic Oltenia (CEO). Planul a fost trimis in urma cu mai multe luni Comisiei Europene, pentru aprobare, avand in vedere ca societatea cu sediul la Targu Jiu a beneficiat in acest an de un ajutor…

- Parlamentul European s-a pronuntat marti seara in favoarea unei reglementari stricte a gigantilor digitali, cum ar fi Google sau Facebook, indemnand Comisia Europeana sa dea dovada de fermitate in proiectul sau de legislatie asteptat pentru luna decembrie, relateaza AFP. Trei propuneri…

- Firmele ar trebui sa dirijeze investitii spre comertul online, inteligenta artificiala, energia nepoluanta si economia circulara, intrucat aceste domenii sunt finantate puternic de catre Comisia Europeana, a afirmat, joi, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului…

- ​Comisia Europeana a adoptat joi un nou pachet privind finanțele digitale, care include strategia privind finanțele digitale și strategia privind plațile de mica valoare, precum și propuneri legislative privind criptoactivele și reziliența digitala. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Vanzarile de laptop-uri si tablete au crescut cu aproximativ 30%, deoarece parinții se pregatesc pentru invațamantul online. In schimb, comerțul cu rechizite este in declin pentru ca elevii nu știe ce rechizite vor folosi in viitorul an școlar.