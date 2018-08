Opinie Monica Stătescu şi Alina Stoica, PeliFilip: Te gândeşti să îţi vinzi afacerea? Iată ce trebuie să ştii Vanzarea afacerii este un pas important atat in viata companiei care o desfasoara, cat si a antreprenorului din spatele acesteia. Fie ca este avuta in vedere de la inceput, fie ca ideea se contureaza sau oportunitatea apare dupa multi ani de la inceputul afacerii, vanzarea este intotdeauna o posibilitate de luat in calcul, asa ca pregatirea din timp a procesului se poate dovedi utila. Mai mult, asa cum vom arata mai jos, procesul de pregatire poate fi benefic pentru „sanatatea” societatii, chiar si in cazul in care vanzarea nu va avea loc. Exista in practica situatii si motivatii din… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

