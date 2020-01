Opinie: Moldova a rămas o țară săracă fără evrei Opinie: Moldova a ramas o țara saraca fara evrei / Boris Druța s-a nascut in satul Inești din raionul Telenești. El afirma ca, pe atunci, in satul sau de baștina locuiau multe familii de evrei. Aceștia practicau diferite indeletniciri, erau meșteșugari sau agricultori și traiau in armonie cu localnicii. Dupa anii 90, mulți evrei din Moldova au hotarat sa emigreze, aceasta situație fiind in detrimentul țarii noastre, considera Druța. "Moldova a pierdut foarte mult ca a ramas in targuri fara evrei. Sunt ferm convins ca, daca acest popor nu ar fi emigrat, acum nu am avea aceasta criza… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md a pierdut foarte mult ca a ramas in targuri fara evrei. Sunt ferm convins ca, daca acest popor nu ar fi emigrat, acum nu am avea aceasta criza…

Stiri pe aceeasi tema

- Impresionant: Afla care este sursa de inspirație pentru scriitorul Alexandru Placinta / Alexandru Placinta este un scriitor cunoscut, omul care da viața poveștilor și poeziilor pentru copii. Scriitorul este convins ca adevarata putere a cunoștințelor este prezentata doar in carți. Cat despre sursa…

- CHIȘINAU, 1 ian – Sputnik. Ministerul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a facut bilanțul anului bugetar 2019 și a vorbit despre obiectivele pentru 2020. Ministerul a efectuate ultimele incasari și plați la buget, și au fost finanțate integral toate documentele de plata, prezentate de catre autoritatile…

- CHIȘINAU, 31 dec - Sputnik. Un grup de indivizi in stare de ebrietate au atacat o echipa a Poliției de Patrulare din Comrat. © Photo : Biroul Migrație și AzilUn cetațean turc, reținut in Moldova: Iata de ce va fi extradat - detalii Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție…

- CHIȘINAU, 29 dec - Sputnik. O companie de microfinanțare din Moldova a fost amendata pentru raspandirea publicitații false.Despre asta a anunțat intr-un comunicat de presa Serviciul Fiscal de Stat. © Sputnik / Miroslav Rotari Moldovenii - record la credite: Ce inseamna aceasta și ce fac oamenii cu…

- CHIȘINAU, 17 dec – Sputnik. Luna decembrie este neobișnuit de calda in acest an. Chiar daca unii ar spune ca aceste temperaturi sunt anormale pentru iarna, totuși aproximativ aceleași maxime s-au inregistrat și in perioada similara a anului trecut. © Sputnik / Miroslav Rotari Cand vine iarna: Ce…

- Nu aveți incredere in instanțele de judecata? - Iata unde va puteți face dreptate / Potrivit lui Alexandr Telihov, președintele Curții de Arbitraj a municipiului Chișinau, instituția creata va oferi parților aflate in litigiu posibilitatea sa aleaga in mod independent arbitrii și modalitatea de examinare…

- © Sputnik / Miroslav Rotari Judecatoria Chișinau a respins demersul lui Viorel Morari impotriva Procuraturii GeneraleCHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. Procurorul Serghei Gavajuc a fost delegat pentru exercitarea interimatului funcției de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, a comunicat pentru Sputnik…

- CHIȘINAU, 6 dec – Sputnik. Un grup criminal a fost destructurat dupa ce a sustras de la mai multe persoane 200 de mii de lei, anunța Procuratura Generala. Banii au fost luați prin inșelatorie dupa ce victimele le-au semnat procuri in baza carora faptașii erau mandatați sa-i reprezinte in diverse…