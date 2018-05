Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis, marti, sa il achite pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care acesta a fost acuzat de marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, marti,…

- Viorel Hrebencic a fost condamnat, miercuri, de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri. Decizia instantei supreme nu este definitiva. In acelasi dosar, fostul deputat Ioan Adam, acuzat de instigare la abuz in…

- Omul de afaceri Ioan Becali va fi pus in libertate, miercuri, dupa ce judecatorii Tribunalului Ialomita au respins contestatia DNA la prima decizia de liberare conditionata. “In baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.1 lit. b Cod procedura penala, respinge ca nefondata contestatia formulata de Parchetul de…

- O decizie a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala – ar putea insemna sfarșitul pentru “fabricii de turnatori” pe care procurorii Laurei Codruța Kovesi iși bazau in proporție covarșitoare dosarele in care arestau pe banda rulanta.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles. „Mesajul cu care dumnealui (Frans Timmermans – n.r) a venit este ca trebuie sa existe un dialog permanent intre…

- Instanta suprema a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. „Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie,…