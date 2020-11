Stiri pe aceeasi tema

- Echipa U21 a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la CE, dupa remiza cu Danemarca, din aceasta seara, iar selecționerul Adrian Mutu a fost extrem de fericit la final. Fostul atacant s-a aratat mandru de elevii sai dupa reușita din aceasta seara ca și a explicat de ce echipa nu a mai…

- ​​Selectionerul Adrian Mutu i-a dedicat mamei sale calificarea nationalei de tineret la turneul final al Campionatul European din 2021, informeaza News.ro. Acesta a afirmat ca jucatorii au facut o partida foarte buna împotriva danezilor și ca regreta ca fanii nu s-au putut bucura alaturi de echipa."Am…

- CHIȘINAU, 17 nov – Sputnik. ”Tricolorii” merg la Europenele de tineret pentru a doua oara consecutiv, dupa ce la ediția din 2019 a reușit sa ajunga pana in semifinalele competiției. © REUTERS / STRINGERVideo: Un gol fabulos decide meciul Moldova - Grecia Rezultatele meciurilor de astazi i-au…

- Selectionerul Mirel Radoi si componentii echipei nationale au trimis un mesaj de incurajare "tricolorilor mici" inainte de meciul decisiv cu Danemarca, din preliminariile CE-2021, potrivit news.ro."Baieti, suntem cu gandul si inima alaturi de voi! Luptam impreuna! Hai, Romania!", a fost mesajul transmis…

- In conditiile in care nationala mare a adus numai dezamagiri, 2020 poate fi salvat de tricolorii mici printr-o calificare la Euro 2021. De la ora 20.30, „Ilie Oana“ din Ploiesti va gazdui marea confruntare cu Danemarca U21.

- Romania U21 joaca azi, de la 18:30, in Ucraina, o partida extrem de importanta in vederea calificarii la Campionatul European de Tineret. Naționala lui Adrian Mutu e obligata sa invinga pentru a ține pasul cu liderul Danemarca. In meciul tur, disputat la Ploiești, Romania s-a impus la scor de neprezentare,…

- Partida Romania U21 – Danemarca U21 se va disputa la Ploiesti, pe stadionul “Ilie Oana”, pe 17 noiembrie, informeaza frf.ro. Acesta este ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2021. Ora de start a partidei care va fi transmisa in direct de PRO TV va fi anuntata ulterior. Pana la meciul…

- Acesta este ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2021. Ora de start a partidei care va fi transmisa in direct de PRO TV va fi anuntata ulterior. Pana la meciul cu danezii, tricolorii mai au doua jocuri de disputat: in Ucraina, pe 9 octombrie, si la Giurgiu, cu Malta, pe 13 octombrie. In urma…