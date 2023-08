Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de vijelii si ploi torentiale in Banat, Crișana și Transilvania Potrivit ANM este cod galben de vant și instabilitate atmosferica, de duminica, de la ora 12:00 pana luni, la ora 10:00, in Banat, Crișana și Transilvania. Duminica spre seara și noaptea mai ales in Oltenia și Moldova va fi instabilitate…

- Intreprinderea de Stat "Calea Ferata a Moldovei" a convenit sa acorde o reducere de 27% la transportul de tranzit al produselor agricole ucrainene pe teritoriul Moldovei in direcția porturilor Reni, Giurgiulești și Galați. Despre acest lucru a anunțat Serviciul de presa al Ministerului Politicii Agrare…

- Cea mai mare surpriza de pana acum a calificarilor pentru Campionatul European din Germania 2024 a fost furnizata de selecționata Moldovei, formație care a depașit toate așteptarile și calculele hartiei in partida de acasa cu Polonia lui Robert Lewandowski. Pe Betano au fost platite pariurile celor…

- Negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE din 2024, Siegfried Mureșan, susține ca propunerea de buget acopera prioritațile tradiționale europene, precum coeziunea și agricultura, dar și ca trebuie gasite soluții pentru ajutorarea suplimentara a Moldovei și Ucrainei.

- Legenda Șahului moldovenesc, Președintele de onoare al Federației de Șah a Moldovei, Antrenorul Emerit in șah, deținatorul celei mai inalte distincții de stat „Ordinul Republicii” și a distincției „Meritul Civic”, premiantul mai multor campionate mondiale și naționale, Ion Solonari, implinește frumoasa…

- Chișinaul lucreaza și este dedicat unei soluționari pașnice a chestiunii transnistrene. „Cu cit ne apropiem mai mult de UE, cu atit vom vedea un interes mai mare din partea cetațenilor moldoveni de pe malul sting pentru reunificare”, spune președinta Maia Sandu, fiind intrebata care va fi statutul Transnistriei…

- Principala amenințare la adresa securitații Moldovei sint oamenii proști la toate nivelurile de guvernare și in serviciile speciale. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul șef al Direcției spionaj extern din cadrul Serviciului Informații și Securitate al Moldovei, colonelul in rezerva Alexei Serebreanschi,…

- Semifinala 2 Eurovision s-a desfașurat joi seara, 11 mai. Romania, reprezentata de Theodor Andrei, nu s-a calificat in finala Eurovision 2023. Cantarețul a interpretat pe scena o versiune ușor diferita a piesei, fața de varianta din Selecția Naționala. Dan Negru a transmis un mesaj in care iși exprima…