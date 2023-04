Stiri pe aceeasi tema

- Superbet Chess Classic Romania, prima din cele cinci etape ale circuitului Grand Chess Tour 2023 (etape care au loc in Europa și in Statele Unite ale Americii), va avea loc la București, in perioada 5-15 mai 2023. Turneul de șah, fondat de Garry Kasparov in urma cu 15 ani, reunește anual cei mai buni…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a acordat un interviu Centrului de Analiza a Politicii Europene (CEPA), la Washington DC, in contextul vizitei oficiale pe care o desfașoara in Statele Unite ale Americii (SUA). El a subliniat ca unul dintre obiectivele vizitei in SUA este de a oferi argumente…

- Imaginația și cunoștințele temeinice din domeniile știința și societate le-au adus premiul I celor 9 elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” care au participat la concursul național organizat de National Space Society 2023. In competiție au fost 26.725 de elevi cu 4.567 de proiecte. Delphos este…

- Pe o autostrada din California, Statele Unite ale Americii, o masina a zburat prin aer din cauza unei roti. Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25,…

- Rusia dispune de arme moderne, unice, capabile sa distruga orice inamic, inclusiv Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat oficiosului Rossiiskaia Gazeta, citat luni de agentia de stat rusa TASS.

- Falimentele bancare din Statele Unite ale Americii par contagioase: din Europa și pana in Japonia tot mai multe banci sunt in picaj, iar cazul colosului elvețian Credit Suisse, salvat in ultimul moment, le da frisoane bancherilor.

- Statele Unite și Canada investigheaza trei obiecte zburatoare neidentificate doborate deasupra Americii de Nord in ultimele trei zile. Militarii au ajustat radarele pentru a incerca sa depisteze mai multe incursiuni, scrie The New York Times.

- Sebastian Dobrincu este milionar la 24 de ani și spune ca primii bani i-a facut la 13 ani, cand copiii de varsta lui aveau cu totul alte ocupații. Cand era foarte mic, a invațat singur programarea, astfel ca acum, la 24 de ani, are mare succes in acest domeniu. Sebastian Dobrincu, fost jurat la „Imperiul…