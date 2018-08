Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jurnalist Malin Bot, unul dintre cei care au promovat in ultima perioada mitingul diasporei din Piata Victoriei, a tranmis un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook, la miezul noptii, aproape de finalul protestului.Bot sustine ca se afla intr-o duba a jandarmeriei, abandonat,…

- Ciclistul belgian Philippe Gilbert, victima unei cazaturi spectaculoase pe coborarea de la Portet d'Aspet, a fost constrans sa abandoneze dupa incheierea etapei a 16-a a Turului Frantei, desfasurata marti, a anuntat echipa sa, citata de AFP. "Din pacate, noile examene medicale efectuate la spitalul…

- Jucatoarea franceza de tenis Pauline Parmentier, favorita numarul 7 si ocupanta locului 65 WTA, a abandonat, miercuri, in turul doi al turneului BRD Bucharest Open, gazduit in aceste zile de Arenele BNR din Capitala. Parmentier, care in turul 1 o eliminase pe romanca Alexandra Dulgheru, s-a retras in…

- Mult așteptatul Computer Tomograf pe care Ministerul Sanatații l-a repartizat Spitalului Județean de Urgența Slobozia sta abandonat pe holurile unitații sanitare. Echipamentul nu poate fi pus in funcțiune din cauza lipsei de spațiu. Contactata telefonic pentru a oferi un punct de vedere cu privire la…

- O femeie in varsta de 51 de ani din Campulung la Tisa a decis sa isi puna capat zilelor, luand un pumn de medicamente. Ea a fost transportata la Centrul de Primiri Urgente a Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, dar femeia a decedat. „Sunt șocata, o cunosc de cand eram mica. Nu imi vine sa cred…

- Un barbat in varsta de 24 de ani, fara permis de conducere, a fost urmarit de catre doi politisti, deoarece a refuzat sa opreasca masina la semnal, dupa care a abandonat autoturismul si a sarit in raul Dambovita pentru a scapa, in final fiind prins si dus la audieri.

- Ciclistul francez Thibaut Pinot, de la echipa Groupama-FDJ, a ajuns in spital dupa etapa a 20-a, penultima din Turul Italiei, si a abandonat cursa, relateaza AFP. Pinot a suferit de deshidratare si de febra, inainte sa fie internat la spitalul din Aosta. In etapa de sambata, francezul…

- O noua tragedie s-a petrecut pe o șosea din zona de vest a tarii. Un accident mortal a avut loc, vineri, in localitatea... The post Imagini video terifiante! Crima urmata de sinucidere, intr-un teribil accident rutier appeared first on Renasterea banateana .