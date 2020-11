Stiri pe aceeasi tema

- Progresul Spartac și CS Universitatea Craiova se intalnesc astazi, de la ora 20:45, in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Progresul Spartac este considerata gazda, dar…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Corneliu Papura, nu concepe ca echipa sa sa nu-si adjudece victoria in meciul cu Progresul Spartac (Liga 3), in 16-imile Cupei Romaniei si astfel sa bifeze un episod rusinos. Tehnicianul Stiintei si-a atentionat elevii ca vrea ca jocul de vineri, de la ora…

- Progresul Spartac este dintre gruparile din Liga 3 care a reușit sa patrunda in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. „Bancarii” pregatesc atent disputa din Banie, cu CS Universitatea Craiova, programata vineri, de la ora 20.45. Progresul Spartac - CS Universitatea Craiova poate fi urmarit…

- Jucatorul Mihai Balasa a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Dinamo nu este cel mai greu pentru echipa de fotbal Universitatea Craiova de pana acum in actuala editie de campionat, dar a precizat ca este un derby, in ciuda locurilor ocupate de cele doua formatii in clasament,…

- Mihai Balașa (25 de ani) nu crede ca Dinamo va fi cel mai greu adversar al Universitații Craiova de pana acum: „Au fost destule alte echipe care s-au și ne-au pus mari probleme”. Dinamo - Universitatea Craiova se joaca duminica, 18 octombrie, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmarit pe GSP.ro, in…

- Meciul din optimile Cupei Romaniei dintre Pandurii Targu Jiu si Universitatea Craiova, programat initial pentru data de 27 octombrie, se va disputa cu o zi mai tarziu. Partida va fi transmisa in direct de canalul SPORT.RO care a cerut amanarea cu o z...

- Meciul de azi cu Universitatea Craiova se joaca si pentru ca intre cele doua cluburi care se aflau in litigiu, Dinamo si Pandurii, a intervenit ca mediator nimeni altul decat patronul Stelei, Gigi Becali. Plecat la Bucuresti fara sa stie cum va rezol...