Stiri pe aceeasi tema

- In 2009 am semnat, alaturi de o colega, un articol ce tinea coperta revistei Business Magazin, intitulat "Bomba demografica", articol menit sa atraga atentia asupra problemei imbatranirii populatiei si a viitorului sistemului de pensii.

- ♦ Hidroelectrica a devenit dupa primele trei luni ale anului cea mai profitabila companie din Romania, cel putin dupa rezultatele anuntate pana acum, cu o marja neta a profitului de 50%. Cu datorii de doar 30 mil. lei si un cash in conturi de 2,35 mld. lei, Hidroelectrica este o veritabila masina…

- Pentru prima data in istorie, Romania a fost primul producator de porumb din Europa, in fața Franței. Daca facem 15 milioane de tone de porumb, care sunt consumatorii? Cine il consuma? Cine il transforma și cine creeaza din acest avantaj un avantaj economic? Noi nu putem sa facem, ne aflam in urma din…

- Schema de ajutor de stat menita sa sprijine investitiile cu impact major in economie (HG 807/2014), cu un buget maxim de 4 mld. lei, a ramas „inchisa” anul trecut, in conditiile in care statul nu a lansat nicio sesiune de depunere a cererilor pentru acord financiar, desi peste 75% din bugetul total…

- Ele sunt supermodelele care au dominat lumea modei de-a lungul anilor nu doar cu aspectul fizic impecabil, corpurile parca sculptate si pielea perfecta, ci si cu personalitatea lor, influenta in domeniul trendurilor din industria modei... la randul lor promovand creatii personale sau, cum s-ar spune:…

- O vedeta ce s-a lansat la Pro Tv traiește cea mai mare bucurie a vieții. Este gata sa devina mamica și face tot ce poate pentru a-și intampina bebelușul cum se cuvine. Deși insarcinata in ultimul trimestru, nu se rușineaza sa pozeze cu haine mai puține.

- Articol realizat de Roxana Clopotaru, studenta a specializarii Jurnalism de la Facultatea de Științe Politice, Litere Post-ul Ultima zi a expoziției „Aurul și argintul antic al Romaniei” la Muzeul de Istorie din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .