Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu va veni in Romania și cele doua guverne vor avea o ședința comuna, a anunțat ministrul Turismului israelian intr-un interviu acordat pentru TVR . „Cred ca ceea ce ar trebui sa facem anul acesta pentru a celebra cei 70 de ani de relatii diplomatice ar trebui sa facem ceea ce numim…

- Pentru prima data in istorie, Romania a fost primul producator de porumb din Europa, in fața Franței. Daca facem 15 milioane de tone de porumb, care sunt consumatorii? Cine il consuma? Cine il transforma și cine creeaza din acest avantaj un avantaj economic? Noi nu putem sa facem, ne aflam in urma din…

- Schema de ajutor de stat menita sa sprijine investitiile cu impact major in economie (HG 807/2014), cu un buget maxim de 4 mld. lei, a ramas „inchisa” anul trecut, in conditiile in care statul nu a lansat nicio sesiune de depunere a cererilor pentru acord financiar, desi peste 75% din bugetul total…

- ♦ In 2017, 488.000 de romani apti de munca si-ar fi dorit sa se angajeze, dar fie nu si-au cautat de lucru sau nu au fost disponibili atunci cand li s-a oferit o slujba, fie si-au dorit sa lucreze mai multe ore, dar nu au reusit, arata datele publicate ieri de Institutul National de Statistica…

- Potrivit Politiei, principalele moduri de operare folosite de spargatori sunt furtul prin efractie, furtul cu chei potrivite, furtul prin escaladare si furtul prin imprietenire sau folosirea unor false calitati, informeaza...

- Adrian Nastase se alatura unui proiect important! Fostul prim-ministru și președinte PSD in varsta de 67 de ani l-a contactat pe Cornel Dinu și i-a transmis ca vrea sa se implice in proiectul de preluare a acțiunilor lui Dinamo de la Ionuț Negoița.Conform surselor GSP, Nastase va fi membru…

- Ele sunt supermodelele care au dominat lumea modei de-a lungul anilor nu doar cu aspectul fizic impecabil, corpurile parca sculptate si pielea perfecta, ci si cu personalitatea lor, influenta in domeniul trendurilor din industria modei... la randul lor promovand creatii personale sau, cum s-ar spune:…

- Articol realizat de Roxana Clopotaru, studenta a specializarii Jurnalism de la Facultatea de Științe Politice, Litere Post-ul Ultima zi a expoziției „Aurul și argintul antic al Romaniei” la Muzeul de Istorie din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .