OPINIE Dragoș Damian, Terapia Cluj. HORECA, Personalitatea anului 2020 în economie

Abrevierea silabica de la HOteluri, REstaurante și CAfenele (englezii revendica totuși ultima silaba ca fiind de la CAtering). Indiferent de limba, este acronimul ospitalitații, traducatorul universal al senzației de bine.

Anul trecut pe vremea asta eram fericiți, încheiam un an bun, ne pregateam cu toții de petrecerile de familie sau de la servici de Craciun și Anul Nou. Hotelurile, restaurantele și cafenelele erau furnicare de clienți, iar cea mai buna luna a anului de-abia începea. Singura grija a patronilor era ca nu gaseau destui… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decis sa introduca limitari stricte in ceea ce privește calatoriile de Craciun si Anul Nou, in incercarea de a tine sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2. Cabinetul premierului Giuseppe Conte a convenit asupra masurilor. la o intalnire care a avut loc in aceasta dimineața.…

- Raed Arafat și reprezentanții cultelor din Romania au avut o ședința in care s-au stabilit condițiile in care se vor desfașura slujbele de Craciun și de Anul Nou. In urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia ca trebuie impuse noi restricții, dar toate vor fi cuprinse intr-un ghid, așa cum cere, de…

- Oferta a venit in doua minute, era evident pregatita. Congelatoare criogenice de 477 si 700 litri, care genereaza temperaturi de pana la -80 grade, sisteme de racire cu apa sau aer, agent de refrigerare ecologic, control digital inclusiv la distanta prin interfata…

- „Celalalt partid” s-a asigurat ca acest lucru s-a întâmplat zi de zi în ultimii 20 de ani, timp în care au fost înlocuite 7000 de fabrici cu mall-uri, ansambluri rezidențiale și cladiri de birouri și în care fermierii nu au știut,…

- Copiii și adolescenții care fac parte din comunitațile romanești din Bulgaria, Serbia, Ucraina și Ungaria, cu varsta maxima de 20 ani, sunt invitați sa se inregistreze audio-video interpretand colinde sau prezentand obieciuri de iarna romanești, pastrate in randul comunitații locale, in cadrul concursului…

- Orban: Obiectivul este sa adoptam bugetul pentru anul viitor pana la 31 decembrie. Nu vom introduce nicio taxa suplimentara si nu vom creste taxele si impozitele Obiectivul Guvernului este de a adopta proiectul de buget pe anul viitor pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea noului…

- ”Un numar de peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, iar efectele…

- Turismul a fost unul dintre cele mai afectate sectoare de criza generata de pandemia de COVID-19. In Romania, pe durata starii de urgența vacanțele nu au existat, avand in vedere deplasarea in baza declarației pe propria raspundere, iar multe dintre hoteluri au decis sa iși inchida porțile, revenind…