OPINIE din diaspora: Cum va fi România peste 10 ani? Mi-e teamă. Puteți sa va suparați pe mine dar din punctul meu de vedere asta e situația actuala a Romaniei. Promovați non-valori și aici nu ma refer doar la presa ci la voi care ați ajuns sa apreciați acest tip de personaje (nu ma refer doar la personajele din clipul de mai jos). Presa va da și voi inghițiți. Dam vina pe clasa politica și pe buna dreptate dar cred ca ar trebui și noi sa ne schimbam mentalitatea. Sa o luam de la inceput. De la cum trebuie sa respectam anumite reguli in societate și cum ar trebui sa promovam ceea ce ne dorim sa devenim. Vorbim des despre ce frumos și bine e in Rusia sau America,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua vești bune saptamâna asta pentru europeni, în cursa de stavilire a pandemiei. Prima, Agenția Europeana a Medicamentului EMA a luat în evaluare documentația vaccinului Sputnik V dezvoltat de Institutul Gamaleya din…

- Cand se umbla la sentimente, cand se profita de suferințe, cand se agața de nevoile oamenilor, cand manipulezi masele de oameni aratand cu degetul spre stanga și spre dreapta pentru a-ți face o cariera in politica e dezgustator. Inseamna ca de fapt nu ai soluții, ești doar un impotent din punct de vedere…

- CHIȘINAU, 10 feb - Sputnik. In Moldova va ajunge in februarie mai puțin vaccin decat era planificat anterior. Daca mai devreme Ministerul Sanatații din Moldova a anunțat ca 264 de mii de doze produse de Oxford / AstraZeneca vor fi livrate in țara, acum vorbește despre 156 de mii. © REUTERS / ANTON…

- Sorana Cirstea a fost eroina unei scene rar intalnite pe terenul de tenis, in sferturile de finala de la Grampians Trophy (Melbourne). Sportiva din Romania i-a cerut arbitrului sa il sancționeze pe antrenorul ei, Adrian Cruciat, pentru ca o sacaia cu sfaturi.Presa internaționala a comentat ironic scena:…

- Profesioniști din Diaspora pentru poziții cheie din Romania, este titlul unei postari a USR Diaspora. Cea de-a treia și ultima nominalizare a Alianței USR PLUS din partea Diasporei pentru o poziție in structurile noului guvern este George GIMA, noul director de cabinet al Ministrului Justiției, Stelian…

- Daca in prima perioada a aparitiei coronavirusului stirile false erau vehiculate prin retelele de socializare si site-uri obscure, acum stirile contradictorii vin din zona institutiilor internationale, din partea guvernelor, din partea imunologilor, a sistemele sanitare din diverse tari. OMS, Comisia…

- O problema mai actuala ca niciodata, gestionarea costurilor este o provocare pentru orice tip de afacere; pentru agricultura, un buget bine organizat poate fi chiar vital avand in vedere ca cele mai multe ferme sunt mici. Potrivit datelor Eurostat, Romania este țara cu cea mai fragmentata agricultura…

- Senatorul USR PLUS de Diaspora, Radu Mihail, a discutat cu reprezentnați ai Poștei Romane privind situația votului prin prin corespondența la alegerile parlamentare din Decembrie. Senatorul USR PLUS de Diaspora, Radu Mihail, a discutat cu reprezentanți ai Poștei Romane cu privire la modul in care au…