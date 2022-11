OPINIE. De la MCV la MVC

Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Comisarilor s-a reunit ieri la Bruxelles, avand pe ordinea de zi un raport preliminar privind Mecanismul de Cooperare și Verificare in cazul Romaniei, impus de la aderarea la Uniunea Europeana, in 2023. Potrivit unor surse de la Bruxelles ,citate de Hotnews, Comisia Europeana propune ridicarea…

- Progresele realizate de Romania sunt suficiente pentru indeplinirea angajamentelor din Mecanismul de Cooperare si Verificare asumate la aderarea la Uniunea Europeana, iar toate conditionalitatile pot fi inchise in mod satisfacator, se arata in cel mai recent raport MCV, prezentat marti de Comisia…

- Romanii ar putea ca din luna ianuarie sa beneficieze de un instrument prin care cheltuielile alocate pentru eficienta energetica sa fie preluate, printr-o schema foarte simpla, la nivel european, a apreciat miercuri eurodeputatul roman Dragos Pislaru (grupul Renew), care a propus o serie de modificari…

- „Ca sa fii membru Schengen trebuie sa aplici un set de masuri. Pe care Romania le-a implementat. Deci, decizia e una pur politica. In decembrie se face și consiliul european pe Justiție și Afaceri Interne, la Bruxelles. Daca pana atunci Romania nu indentifica problemele la celelalte state membre, atunci…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, marti, ca DNA a avut, in cei 20 de ani de activitate, perioade mai bune s mai grele, dar tot timpul a fost eficienta. In prezent, institutia are derulare anchete cu prejudicii estimate la 4 miliarde de euro, insa eficienta procurorilor depinde si de vointa…