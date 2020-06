Stiri pe aceeasi tema

- Mulți epidemiologi sunt dispuși sa mearga chiar acum la doctor, sa se intalneasca cu un grup redus de prieteni in aer liber sau sa plece intr-o mica vacanța, cu mașina, in ciuda coronavirusului. Dar in lipsa unui vaccin sau a unui tratament, cei mai mulți vor aștepta mai bine de un an pana cand vor…

- Organizarea serbarilor tradiționale de sfarșit de an cu participarea elevilor, cadrelor didactice și parinților este interzisa, potrivit unui raspuns al Ministerului Educației și Cercetarii transmis la solicitarea G4Media.ro. Oficialii menționeaza faptul ca ne aflam inca sub prevederile starii…

- Compania americana Moderna a anunțat luni ca testarea vaccinului anti-COVID pe opt oameni s-a dovedit sigura și a oferit imunitate in fața coronavirusului, scrie New York Times. Rezultatele sunt insa preliminare și vin la inceputul unui proces lung de testare. Primele vești bune despre posibila eficiența…

- Gheorghe Flutur considera ca, in conditiile in care, odata cu declansarea acestei crize, o mare parte dintre agentii economici au sistat partial sau total activitatea, independent de vointa lor, posibilitatea trimiterii angajatilor in somaj tehnic, subventionat partial de catre statul roman, a constituit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, referindu-se la organizarea plecarilor romanilor la munca in strainatate, in timpul pandemiei de coronavirus, ca ‘la inceput au fost greseli si cei care au gresit vor trebui sa plateasca’. Seful statului a vorbit, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni,…

- DACIA anunța ca va relua, PROGRESIV, activitatea industriala! Muncitorii se pot intoarce VOLUNTAR la munca. “In acord cu partenerii sociali și din respect pentru protejarea și siguranța angajaților, toate masurile sanitare de protecție in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv…

- In aceasta perioada critica, in care trebuie sa mentinem activitatile de la munca desi lucram de acasa, multi oameni au probleme de adaptare. De la distragerile precum social media, activitatile din casa sau noutatile de la TV, indatoririle familiale si copii pana la laptop-uri care merg incet si nu…

- Incepand de ieri 17 martie, a fost suspendata activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitațile de relații cu publicul ale instituțiilor din subordinea MAI. De asemenea,…