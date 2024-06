Opincile tradiționale revin in forța! Solistele Suzana și Daciana Vlad, cunoscute drept gemenele folclorului maramureșan, aduc in prim-plan incalțamintea tradiționala printr-o restilizare moderna și unica. Cele doua artiste au lansat o afacere cu un puternic iz de folclor, incluzand in portofoliul lor articole vestimentare inspirate din tradițiile locale și din celebrul Cimitir Vesel din Sapanța . Renașterea opincilor: o afacere cu suflet Gemenele Vlad au creat o linie de haine și incalțari feminine, printre care ochițe, tricouri, geci, vestuțe, bluzițe și genți, toate cu un design autentic și…