„Opereta cântă și dansează”, spectacol-colaj, la Opera Brașov Opera Brașov programeaza sambata, 22 mai 2021, de la ora 18.30, in sala de pe strada Bisericii Romane nr. 51, spectacolul-colaj intitulat „Opereta canta și danseaza”. Spectacolul-colaj are scenariul și concepția regizorala semnate de Lacramioara Schuller, dupa o idee de Carmen Dobrescu. „Firul roșu al acestui spectacol il reprezinta femeia și poveștile de dragoste ale operetelor. Chiar daca nu recunoaștem, și noi, adulții, avem nevoie sa evadam din cenușiul cotidianului – mai ales in aceste vremuri ciudate și tulburi. Avem nevoie sa alimentam copilul din noi cu speranța de bine, de frumos, de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

