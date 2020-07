Opere realizate de Rembrandt, Miro si Picasso sunt scoase la licitatie saptamana viitoare, cand Sotheby's organizeaza prima vanzare fata in fata de la debutul perioadei de izolare in Londra cu o serie de lucrari datand din Renastere pana la avangarda europeana, informeaza Reuters.



In contextul in care colectionarii de arta se afla in izolare in diverse colturi ale lumii, averilor unora dintre acestia aflandu-se in pericol in urma celei mai dure lovituri economice din ultimele secole, lumea licitatiilor de arta incearca sa reinvie o parte din stralucirea pierduta odata cu izbucnirea…