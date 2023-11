Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul australian a anuntat sambata ca un incident major de securitate cibernetica afecteaza mai multe porturi din tara operate de compania DP World Australia, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Guvernul coordoneaza raspunsul la un "incident major de securitate cibernetica ce afecteaza mai multe porturi…

- Ministrul naționalist de finanțe al Israelului, Bezalel Smotrich, a cerut luni infiintarea unor zone de securitate in jurul așezarilor evreiești din Cisiordania ocupata, pentru a-i ține deoparte pe fermierii palestinieni in timpul sezonului de recoltare a maslinelor.Sezonul cand cultivatorii de masline…

- Ministrul apararii rus Serghei Soigu a acuzat Occidentul ca vrea sa extinda conflictul din Ucraina spre regiunea Asia-Pacific, au informat media de stat ruse, citand comentariile facute luni la un forum de aparare la Beijing, relateaza agentia Reuters.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat ca Occidentul vrea sa extinda conflictul din Ucraina in regiunea Asia-Pacific, a relatat presa de stat rusa, citand comentarii facute luni la un forum de aparare de la Beijing, informeaza News.ro.Luand cuvantul la Forumul Xiangshan, cel mai mare…

- Secretarul general(șeful) al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, pledeaza ca civilii sa fie protejați in razboiul dintre Israel și Hamas, exprimandu-și ingrijorarea cu privire la „incalcarile clare ale dreptului internațional umanitar” din Gaza, potrivit Reuters. Reuniunea Consiliului de Securitate…

- Japonia a anuntat joi ca a invitat, in premiera, Australia la doua exercitii militare comune cu Statele Unite, relateaza Reuters si Kyodo, potrivit Agerpres. Ministrul japonez al apararii, Minoru Kihara, a discutat despre participarea Australiei la cele doua exercitii in cursul unei intrevederi la…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi ca Rusia a fost criticata la Adunarea Generala a Natiunilor Unite si in Consiliul de Securitate al ONU, in conditiile in care Moscova continua sa fie izolata la nivel international din cauza razboiului din Ucraina.