”Distrugerea care a avut loc in aceeasi zi simultan pe trei siruri ale conductelor de gaze offshore ale sistemului Nord Stream este fara precedent. Nu este inca posibil sa se estimeze momentul repararii infrastructurii prin care se transporta gazele”, se arata intr-un comunicat al companiei. In septembrie, Rusia a oprit pe termen nelimitat livrarile de gaz catre Europa prin gazodcutul Nord Stream 1 din cauza unei scurgeri de ulei la una dintre statiile sale de compresoare. Autoritatea maritima suedeza a declarat marti pentru CNN ca au fost identificate trei scurgeri in conductele Nord Stream 1…