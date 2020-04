Operatorul Iulius Town a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru spitale Operatorul Iulius Town Timisoara a lansat campania „Donam azi, zambim maine”, prin care pune la dispoziția comunitații o platforma online ce permite oricui sa doneze orice suma. Apelul incurajeaza companiile și persoanele fizice sa contribuie la susținerea celor care fac eforturi pentru a salva vieți. Platforma creata pe site-ul www.iuliusincomunitate.ro faciliteaza donațiile și sponsorizarile directe ... The post Operatorul Iulius Town a lansat o campanie de strangere de fonduri pentru spitale appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

