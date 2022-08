Compania aeriana a depus cerere de protectie in caz de faliment in Statele Unite la inceputul lunii iulie, pentru a ajuta la reducerea datoriilor dupa colapsul discutiilor salariale dintre compania aeriana si pilotii sai, care a dus la o greva de 15 zile care a amplificat haosul calatoriilor in Europa. SAS a declarat intr-un comunicat ca se asteapta sa finalizeze procesul de restructurare in cadrul legii capitolul 11 din SUA ​​in noua pana la 12 luni. Compania aeriana anticipeaza ca va primi aprobarea instantei pentru finantarea sa de 700 de milioane de dolari pana la sfarsitul lunii septembrie.…