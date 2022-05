Operatorul aerian rus Aeroflot a cumpărat opt avioane Airbus A330 de la companii străine de leasing Aeroflot nu a precizat de la ce companii erau inchiriate avioanele respective. Sanctiunile internationale au facut ca firmele de leasing din Occident sa rezilieze contractele pentru peste 500 de aeronave inchiriate de companiile aeriene ruse. Peste 400 dintre ele, in valoare de aproape 10 miliarde de dolari, se aflau in Rusia la acea vreme, iar Moscova a interzis companiilor aeriene sa le returneze. Pentru a se asigura ca pot avea in continuare certificate de navigabilitate valabile si ca operatorii aerieni rusi le pot folosi in continuare, autoritatile ruse au transferat aeronavele in propriul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

