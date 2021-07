Operatorii telecom din Spania au convenit să nu îşi deranjeze clienţii în timpul siestei Siesta a fost întotdeauna un subiect serios în Spania, iar operatorii de telecomunicatii tocmai au recunoscut acest lucru, printr-un acord potrivit caruia nu vor încerca sa îsi fure unii altora clientii timp de o ora dupa faimoasa masa târzie din Spania, transmite Reuters.

Noul cod de etica semnat de operatorii de telecomunicatii, inclusiv de gigantii Telefonica, Vodafone si Orange, este o actualizare a versiunii din 2010 si prevede ca toti operatorii se angajeaza sa lase clientilor timp sa se odihneasca, prin faptul ca nu vor da apeluri comerciale în intervalul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

