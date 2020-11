Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Varșovia au anunțat miercuri ca un fost agent secret polonez și un cetațean chinez care a lucrat pentru o companie de telecomunicații au fost acuzați de spionaj în favoarea Chinei, transmite Reuters.Un rechizitoriu împotriva celor doi suspecți, identificați ca…

- Fostul primar al comunei Pantelimon, Petrus Campulungeanu, a fost trimis in judecata de DNA pentru instigare la abuz in serviciu. Petrus Campulungeanu este cercetat intr-un dosar in care este acuzat de peste 150 de fapte de instigare la abuz in serviciu. In acelasi dosar a fost trimis in judecata și…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, luni, ca toți pacienții care ajung la unitațile de primire urgențe din spitale vor fi testați pentru COVID-19 cu ajutorul testelor antigen. Autoritațile romane au achiziționat 43.000 de teste antigen care vor fi folosite incepand de saptamana aceasta. „Departamentul…

- Cehia prelungește starea de urgența pana la 20 noiembrie in condițiile in care transmiterea accelerata a coronavirusului s-a redus, dar nu s-a ieșit din zona roșie. Parlamentul de la Praga a acceptat prelungirea starii de urgența pana la data de 20 noiembrie. Guvernul minoritar condus de Andrej Babis…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Arad a decis, marți, inchiderea restaurantelor, cafenelelor care funcționeaza in interiorul cladirilor, a salilor de jocuri de noroc și a cinematografelor din orașul Arad și din alte localitați din județ. Decizia a fost luata dupa ce incidența cumulata…

- Statul francez a strans 2,8 miliarde de euro din vanzarea de frecvente 5G. Cand va fi disponibila tehnologia și in Romania Licitatiile de atribuire a frecventelor 5G pentru operatorii francezi de telecomunicatii s-au incheiat joi, ducand la aproape 2,8 miliarde de euro sumele stranse de statul francez…

- Franta a lansat procesul de atribuire a primelor frecvente 5G, care ar urma sa aduca mai multe miliarde de euro bugetului statului, transmite AFP. Prevazuta initial sa aiba loc in aprilie, dar amanata din cauza pandemiei de coronavirus, licitatia a inceput marti, 29 septembrie 2020, va oferi operatorilor…

- La doar cateva zile de la deschiderea anului școlar din Franța, guvernul a anunțat ca 12 școli au fost inchise din cauza numarului in creștere de infectari cu coronavirus. Nu este ingrijorator numarul de școli, ci faptul ca s-a intamplat la doar cateva zile de la deschiderea anului școlar. In Franța…