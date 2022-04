Profesioniști desavarșiți, prezențe active pe platourile de filmare ale producțiilor importante realizate in Romania ultimilor 50 de ani și personalitați indragite in lumea cinematografiei autohtone, operatorii de imagine Pompiliu Avram, Mihai Mihailescu și Constantin Nica vor fi omagiați la Gala Premiilor Gopo 2022. Contribuția lor majora adusa filmului romanesc va fi recompensata cu Premiul Special, oferit in cadrul evenimentului programat pe 3 mai, la Teatrul Național ,,I. L. Caragiale” din București. Unul dintre veteranii Studiourilor Buftea, Pompiliu Avram și-a dedicat cinci decenii din…