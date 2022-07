Preocuparea cu privire la dependenta de Rusia pentru orice forma de energie a crescut in toata Europa din cauza reducerii livrarilor de gaze rusesti catre unele tari, in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Statele baltice sunt ingrijorate pentru ca Lituania a intrat in conflict cu Rusia pentru blocarea tranzitului marfurilor catre enclava Kaliningrad. La treizeci de ani de la despartirea de fosta Uniune Sovietica si la 17 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania depind de Rusia pentru a asigura surse stabile de energie. Statele baltice au un plan…