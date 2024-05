In cadrul briefing-ului de la incheierea ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a atras atenția operatorilor economici care nu restituie garanțiile de ambalare. Se pare ca aceștia se pot alege cu amenzi de pana la 50.000 de lei, avand ca scop descurajarea unor astfel de comportamente pe viitor. “Oamenii trebuie sa […] The post Operatorii economici care nu returneaza garanția ambalajelor risca amenzi de pana la 50.000 lei appeared first on Puterea.ro .