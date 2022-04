Operatorii din turism au pregătit oferte pentru 1 Mai Realizator: Aproape 2.000 de turisti au ales sa petreaca Pastele la mare. Ei au avut de ales intre ofertele celor aproximativ 40 de hoteluri, pensiuni si vile deschise acum, cu o saptamana inainte de startul oficial al noului sezon estival. In weekendul care vine – de 1 Mai – operatorii din turism asteapta 30.000 de clienti. Ei isi pun sperantele in vremea buna, spune Aurora Spataru, managerul unui hotel de trei stele din statiunea Mamaia. Aurora Spataru: Ne pregatim de deschiderea hotelul de pe 28 aprilie; avem rezervari. Vremea se pare ca se va incalzi, va fi mult mai frumos decat a fost pana… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

