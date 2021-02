Operatorii de spații de birouri flexibile spun că vizionările pentru suprafețe noi s-au triplat în ultimele 2 luni Operatorii de spații de birouri flexibile pareau ca vor fi mai puțin afectați de anul de pandemie, care a trimis s serie de angajați sa lucreze de acasa, dar, in final, cererea de spații office a scaut cu circa 90% anul trecut, condorm lanțului de spații coworking Commons și abia acum a inceput sa se relanseze. De altfel, Commons a anunțat creșterea cererilor pentru inchirierea de birouri in centrele din București, atat din partea freelancerilor, cat și a firmelor mici și mijlocii, pana la triplarea solicitarilor de vizionari in primele doua luni ale anului 2021 pentru spațiile Commons , comparativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

