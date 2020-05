Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu In condițiile in care municipiul Ploiești și locuitorii sai resimt, ca peste tot in țara, efectele pandemiei, era de așteptat ca, in momentul de fața, și la nivelul municipalitații sa existe o strategie, respectiv sa fie puse pe hartie o serie de proiecte astfel incat sa se vada implicarea…

- Timișorenii au avut parte de o surpriza la ieșirea din starea de urgența. Doua noi catarge imense au aparut in oraș, in Calea Lipovei și in zona mallului din Calea Șagului. Moda catargelor instalate de Primaria Timișoara a inceput toamna trecuta.

- In Capitala au rasunat claxoanele din mai multe zone, iar unii bucuresteni au strigat pe geamuri "La multi ani", pe langa artificiile din aer. Multi oameni pe retelele sociale au numit momentul de la miezul noptii "Covilian 2020". Potrivit Comentariilor aparute pe retelele de socializare, la fel s-a…

- A sosit si clipa asteptata de constanteni, dar si de toti romanii.Constantenii nu au mai avut rabdare si au iesit din case, la miezul noptii, imediat dupa expirarea starii de urgenta.Daca pana acum orasul a fost marcat de liniste, la miezul noptii, a fost cuprins in scurt timp de agitatie. Soferii au…

- Pe langa masurile generale de protecție stabilite la nivelul instanțelor (maști de protecție, intrari separate etc.), la Judecatoria Timișoara s-a reorganizat... The post Organizarea activitații la Judecatoria Timișoara, dupa iesirea din starea de urgenta appeared first on Renasterea banateana .

- Organizatorii evenimentului doresc astfel sa susțina fondul de solidaritate dezvoltat de platforma Fa Bine!, in scopul sprijinirii unitaților medicale și a persoanelor afectate de pandemie. Odata cu aceasta saptamana a inceput și numaratoarea inversa pentru ieșirea din starea de urgența, vineri urmand…

- Klaus Iohannis a anuntat, deja, ca dupa 15 mai, cand expira decretul privind prelungirea starii de urgenta, restricțiile de circulație vor fi ridicate, insa, in spațiile publice inchise și in transportul in comun, toți romanii vor fi nevoiți sa poarte masca de protectie. Vor fi pastrate, insa, unele…

- Programul de Promovare a Exporturilor va fi analizat, regandit si adaptat cu solutii pertinente la noile conditii, dupa iesirea Romaniei din starea de urgenta, respectand, in acelasi timp, masurile adoptate de tarile partenere in derularea acestui program, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu.…