Stiri pe aceeasi tema

- Un Mercedes din 1929, un Ferrari in functiune al lui Michael Schumacher sau un Rolls placat cu aur al actritei americane Zsa Zsa Gabor se numara intre automobilele care vor fi prezentate la licitatia Retromobile din 7 februarie, la Paris, a anuntat Artcurial, citata de AFP, potrivit news.ro.Printre…

- Un adolescent a fost retinut de politisti dupa ce, avand fata acoperita cu un fular, ar fi amenintat-o cu un cutit pe angajata unei sali de jocuri din Sebes, iar in momentul in care aceasta a actionat butonul de panica a fugit, fara sa reuseasca sa sustraga bunuri sau valori, a informat, marti, Inspectoratul…

- Decizia vine in contextul in care din 2021 fiecare grup auto va trebui sa-si limiteze emisiile de dioxid de carbon la o medie de 95 g/CO2 per km, in timp ce in prezent media este spre 120 g/CO2/km. Informatia a fost confirmata de Gilles Normand, directorul diviziei de masini electrice a Renault, care…

- Renault a anunțat lansarea unei tehnologii prin care mașinile sale vor fi mai conectate la "viața digitala" a clienților. Dezvoltata in colaborare cu Otodo, o companie franceza ce furnizeaza servicii smart home, noua tehnologie permite o conexiune digitala intre mașina și locuințele "smart". Renault…

- Procurorii au descins miercuri la Universitatea Spiru Haret, in dosar fiind cercetați 70 de suspecți și 26 de martori. Ancheta vizeaza diplomele false eliberate in anul universitar 2018-2019, insa in urma audierilor, lista de suspecți s-ar putea mari.Printre suspecți se afla 20 de cadre universitare,…

- Pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor din Lugoj va avea loc sambata, 14 decembrie, de la ora 14, o manifestație impotriva salilor cu jocuri de noroc, care se afla in apropierea unitaților de invațamant. Acțiunea, organizata la inițiativa omului de afaceri lugojean Ștefan Danuț Szentpeteri,…

- Doi farmacisti din Suceava, sot si sotie, au fost trimisi in judecata de procurori, dupa ce au creat un cont pe un site de jocuri de noroc folosind actul de identitate al unei persoane care se prezentase in farmacie si isi facuse acolo un card de fidelitate. Astfel, cei doi au castigat peste 2.300…

- Primarul Resitei, Ioan Popa, a initiat un proiect de hotarare prin care casele de pariuri si cele de jocuri de noroc sa functioneze, incepand cu 2022, doar in zonele periferice ale municipiului, anunța AGERPRES.Citește și: Mega-lovitura! Amenzile vor exploda- Cand se va intampla asta "Am…