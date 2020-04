Operaţiunile pentru stingerea incendiilor din zona contaminată radioactiv Cernobîl s-au intensificat Operatiunile pentru stingerea incendiilor de padure care fac ravagii de doua saptamani in zona de excluziune contaminata radioactiv Cernobil s-au intensificat sambata, in timp ce capitala ucraineana Kiev este acoperita de un smog dens, informeaza dpa. Cel putin sase incendii mai fumegau inca in regiune, potrivit unor harti publicate sambata de Serviciul pentru Situatii de Urgenta al Ucrainei. Mai mult de 700 de pompieri foloseau elicoptere in incercarea de a stinge incendiile. Estimari facute pe baza imaginilor din satelit aratau ca circa 11.500 de hectare de padure au fost afectate, insa organizatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

